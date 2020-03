Flayslane dá crise de ciúme em festa do BBB20 e Prior dispara: 'Não sou casado com ninguém aqui'

O inimigo invisível

Flayslane protagonizou uma cena de ciúmes com Felipe Prior durante a festa deste sábado (21) do BBB20. A sister não gostou nada de ver o arquiteto conversando com outras mulheres na festa e chegou a dizer que não “admira”, mais o rapaz:

“Não sei se você está sendo covarde, se você esta fugindo de mim... Não precisa disso”, disparou ela.

De início, o brother levou na esportiva e até achou engraçado: “Estou namorando? Não sabia”, ironizou ele. A conversa continuou e depois de tentar se justificar várias vezes sem sucesso, Prior se irritou e acabou sendo curto e grosso com a baiana:

Prior e Flay nos trends... quero deixar esse momento fofo entre eles #BBB20 pic.twitter.com/B8c0LGqRlV — dri cancelada (@toldmila) March 22, 2020

“Não estou casado com ninguém aqui. Não curto essa pressão”, avisou o brother. Enquanto a conversava rolava, algumas sisters acompanhavam de longe o episódio e Mari chegou a comentar que achava muito feio o comportamento da companheira de confinamento, porém, evitou citar o nome de Flay.