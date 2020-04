Felipe Prior é eliminado do BBB20 com 56% dos votos em paredão histórico

Noticiário da TV é tóxico e está levando pânico à população

Felipe Prior foi o décimo eliminado do BBB20, nesta terça-feira (31). O brother saiu com 56% dos votos.

Com mais de 1,5 bilhão de votos, um recorde histórico entre todas as edições, o paredão entre Manu Gavassi, Mari Gonzalez e Felipe Prior movimentou a internet desde a formação da berlinda que aconteceu no domingo (29). Vários artistas declararam sua torcida entre os brothers emparedados.

Felipe Prior teve uma trajetória de polêmica dentro do reality. Logo no início do programa, em uma conversa com a colega de confinamento e de paredão, Mari Gonzalez, os dois teriam comentado sobre casos de zoofilia e se tornaram alvos de críticas pelo público.

Considerado o vilão da edição, ele foi acusado pelos internautas de ser machista e viu todos os seus amigos sendo eliminados do programa pelo mesmo motivo. Excluído da casa, se uniu ao ator Babu Santana para tentar continuar no jogo. Apelidado de 'El Mago' pelos fãs, o brother foi indicado a dois paredões e eliminou seus adversários, Hadson e a blogueira Bianca Andrade. Ele foi líder uma única vez e teve o seu maior rival eliminado pelo público, o hipnólogo Pyong Lee.

Neste paredão, Prior foi indicado pela líder Gizelly e teve o poder do contragolpe podendo indicar outra pessoa para enfrentar na berlinda. O arquiteto escolheu a cantora Manu Gavassi. Já a sister Mari, 'caiu' na berlinda após a prova do líder.