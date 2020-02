Felipe Araújo zomba de 'triângulo' entre Guilherme, Gabi e Bianca no BBB20: 'mentira'

Felipe Araújo tirou onda com Guilherme, do BBB20, ao publicar uma montagem do reality show feita com a sua música ao fundo.

Na imagem, Guilherme aparece prometendo a Gabi que ficou com ela porque quer continuar o relacionamento também fora do programa. Em seguida, surgem cenas do rapaz abraçando Bianca Andrade (Boca Rosa) na festa do último sábado, ao som da música "Mentira".

"É pra isso que eu pago internet #Mentira #BBB20" escreveu o cantor na publicação. Confira o trecho da música que aparece no post: "Mentira / Eu to virado já faz 5 dias / E a minha cama 'tá igual você / Não tem meu corpo em cima dela / E parece que não vai mais ter (...)".