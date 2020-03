Fãs piram após Boninho dizer que estará com Tiago Leifert e famosos em festa do BBB20

Drauzio Varella, ‘Suzi’ e o capitão Bolsonaro

O famoso ‘Big Boss’, Boninho, anunciou estará na próxima festa do BBB20, que deve acontecer na próxima sexta-feira (13), na festa promovida pela C&A. O anúncio aconteceu no sábado (7), durante a festa do PicPay.

O diretor de TV da Globo disse que estava “na onda” e que de tão animado, estaria de “penetra “ na festa da próxima sexta. Os internautas e até funcionários da Globo piraram com a notícia. Teve até famoso se convidando.

Após uma fã dizer que o dummy que estivesse “mais gaiato” seria ele, Boninho revelou que seria difícil adivinhar, já que iriam estar presentes Bruno Gagliasso, Camila Queiroz, Ana Furtado e Tiago Leifert.

Fotos: Reprodução / Instagram