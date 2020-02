Fãs pedem que Ludmilla avise sobre torcida por romance entre Prior e Daniel no BBB20

Desde que o show de Ludmilla foi anunciado para a festa desta sexta-feira (21) no BBB20, internautas passaram a pedir que a cantora mandasse um recado para dois participantes do programa: Daniel e Prior. A tag 'LUDMILLA FALA DE PRIEL' subiu entre os fãs do reality show no Twitter.

Isso porque desde antes de Daniel ficar com Marcela, há uma torcida para que o gaúcho e Felipe Prior fiquem. Segundo alguns telespectadores do pay per view, os dois teriam uma "química" que nunca é mostrada na edição do programa que vai ao ar na televisão.

Mesmo o rapaz tendo ficado com Marcela, e Prior nunca ter dito ser bissexual, os fãs continuam na torcida, chegando a publicar vários vídeos de troca de olhares.

