Ex-Casa de Vidro Renata Furtado e Ivy Moraes trocam farpas na web: 'quer biscoito'

Mesmo após o fim do BBB20, as tretas continuam fora da casa. Ivy Moraes e Renata Furtado, que dividiram a Casa de Vidro do reality, se estranharam nas redes sociais nesta quarta-feira (13).

Renata teria dito que Ivy mentiu quando contou às meninas que o público mostrou cartazes chamando Rafa de "falsa", ao saber disso, Ivy acusou a educadora física de "querer biscoito".

No twitter, Renata se justificou: "Fui perguntada sobre algo, eu só respondi! Vou fazer como a maioria? Passar pano? Mentir?"."Eu não detonei, eu só disse que não havia cartazes falando da Rafa. E que isso sim era mentira, falar a verdade não é detonar", além de afirmar que não tem nada contra sua ex-parceira da Casa de Vidro.

A mineira rebateu as acusações na mesma rede social: "Um beijo para vocês que estão querendo biscoito, muito sucesso, muita saúde, muita paz, que consiga alcançar todos os objetivos, mas não querendo biscoito, porque é feio". Em seguida, ela escreveu: "Se falou de mim, a 'briga' é minha também! E estou sabendo que falou bastante de mim. Me erra. Nem lembro que você existe bebê!". E complementou: "Só vim aqui te dar uns biscoitos já que você queria tanto! Mas não se acostuma não, foi a primeira e a última vez! Procura seu 'reconhecimento' de uma outra forma!".