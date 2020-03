Ex-BBB Hadson se pronuncia sobre nude vazado na internet

Bolsonaro é o que menos perde com Coronavírus

O ex-BBB Hadson Nery se pronunciou, na noite desta terça-feira (24), sobre um nude vazado na internet que foi atribuído a ele.

Através de sua assessoria jurídica, o paraense confirmou que se trata dele nas imagens, mas que foi "hackeada criminosamente" de seu celular.

Leia na íntegra a nota: " Sobre a imagem vazada hoje da figura pública Hadson Nery comunicamos a toda imprensa e a quem interessar, que a imagem foi tirada há muito tempo e estava arquivada em seu celular, o qual foi hackeado criminosamente. Medidas já estão sendo tomadas pelo advogado de Hadson, tanto para localizar a pessoa responsável por hackear o celular do mesmo, quanto para responsabilizar os sites, blogs e perfis que estão divulgando, compartilhando e disseminando conteúdo com teor íntimo ou sexual sem o consentimento do mesmo.".