Ex-BBB Guilherme se pronuncia após Gabi dizer que não quer mais namoro

Wilson Lima sai do limbo

Guilherme recebeu com surpresa a declaração de Gabi sobre o namoro dos dois. Em conversa com Gizelly, a sister disse que não queria namorar o modelo após o fim do reality.

“Fiquei chateado com o que ela disse. Mas vou manter o que prometi: estamos namorando. Vou honrar o que falei até o fim do programa. Vou deixar ela ver todas as gravações, o que aconteceu no mundo real, e aí, sim, iremos conversar para dar um posicionamento sobre nosso namoro”, disse o ex-brother em entrevista ao Gshow.

Gabi e Guilherme tiveram um relacionamento difícil dentro da casa. A loira não se sentia confortável sobre a amizade dele com Bianca Andrade, a Boca Rosa.