Ex-BBB Bianca Andrade pode ser processada pela Globo, diz site

Após participar do BBB 20 e ter causado muita polêmica durante sua passagem pelo reality show, a digital influencer, Bianca Andrade, a Boca Rosa, pode ser processada pela Globo. Segundo o site UOL, a blogueira teria enganado a emissora ao não ter comunicado sobre sua participação em outro reality, o ‘Soltos em Floripa’, da plataforma de streaming da Amazon.

De acordo com o site, os participantes do Big Brother Brasil assinam um contrato em que se tornam ‘exclusivos’ da emissora, os BBB's não podem ter vínculo algum com outras emissoras, nem sequer dar entrevistas. No entanto, Boca Rosa entrou no reality da Globo tendo um contrato prévio com Prime Vídeo, onde atua como comentarista do programa ‘Soltos em Floripa’ e teria gravado episódios para a plataforma antes mesmo do BBB 20.

O programa da Amazon também conta com a participação de artistas como a funkeira Mc Carol, o influenciador digital John Drops, Mariano da dupla com Munhoz, a cantora Pablo Vittar e o ator Felipe Titto.