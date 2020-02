Enquete mostra quem deve ser eliminado do BBB 20 e resultado surpreende

Foto: Reprodução / UOL

Após a formação do quinto paredão do BBB 20, em que Flayslane, Bianca e Prior disputam a preferência do público, o site UOL deu início a uma enquete para servir como base aos torcedores dos participantes.

Segundo o site, nas primeiras horas em que a votação foi aberta, mais de 149 mil pessoas votaram e a Boca Rosa surpreende sendo apontada como a preferida do público para deixar o reality. O resultado parcial indica que a blogueira deve ser eliminada com 46% dos votos. Flay ficou na segunda posição com 34% dos votos e o Prior, que foi muito criticado no programa, deve continuar na casa com apenas 18% de intenção do público para ser eliminado.

A enquete no site UOL serve apenas como guia de intenção de votos dos internautas, não interfere na votação oficial do Big Brother Brasil 20, que pode ser feito no site do GShow.