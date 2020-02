Em vídeo, Pyong Lee do BBB20 faz youtuber ter orgasmo com hipnose

Pyong Lee, do BBB 20, já fez a youtuber Dora Figueiredo ter um orgasmo somente usando a hipnose. Pelo menos é o que garante a própria jovem que se candidatou à experiência.

Em um vídeo gravado para o programa Mov Uol, Pyong diz que normalmente não faria esse tipo de hipnose, mas atendeu ao pedido.

"Você vai começar a sentir muito, mas muito prazer. Mas não chega a ser um orgasmo. Porque só vai ser um orgasmo quando a gente encostar as duas mãos, aí sim o orgasmo acontece, e é um orgasmo muito bom, é automático", diz ele.

Em seguida, Dora abre os olhos e diz: "Nossa, dessa vez foi bom hein?". Dando seguimento à hipnose, Pyong diz para Dora relaxar: 'Eu tava precisando disso, cara", diz a jovem. 'Olha só que interessante isso, dá a mão direita", diz ele, enquanto Dora começa a se contorcer e fazer gemidos. "Tá ficando cada vez mais forte", comanda Pyong.

Dora começa a gargalhar, supostamente surpresa com a situação. Por fim, dá gemidos bem altos. Quando os dois dão as duas mãos, ela finaliza o ato, fazendo caras e bocas, com gemidos sexuais. Depois, deita no colo de Pyong.