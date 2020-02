Diogo Melim rebate acusações de que teria começado a seguir Rafa para provocar Bianca

Após rumores que Diogo Melim, namorado de Bianca Andrade do BBB20, começou a seguir as participantes, uma delas Rafa Kalimann, para provocar a influencer. O cantor se pronunciou nas redes sociais sobre o assunto.

"Oi gente, só pra deixar claro que eu já seguia a rafa, a gabi e a manu há milênios, anos antes do bbb inclusive. jamais faria algo com a intenção de provocar, prejudicar ou debochar da bia. não acredito no ódio como resposta pra absolutamente nada”, escreveu.

Recentemente Diogo apagou as fotos que tinha com a sister após o flerte dela com Guilherme.