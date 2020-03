Enquete aponta eliminação do BBB20 e Boninho declara: 'Mais de 75 milhões de votos'

Tempos amargos

Nas primeiras horas da madrugada desta segunda-feira (30), o décimo paredão do BBB 20 já atingiu a marca de 75 milhões de votos. Quem fez o anúncio foi o diretor da TV Globo, Boninho, em suas redes sociais. "Derrubaram a plataforma de votação. Já chegamos em 75 milhões de votos e quem sai se alternando a cada minuto. Vai ser na casa decimal. Divertido ver essa troca", escreveu.

Prior, Manu e Mari disputam a preferência do público para permanecer na casa, mas segundo a enquete do site UOL, a plataforma que mais se aproxima do resultado oficial do programa, revela a eliminação da cantora Manu Gavassi com uma média de 56% de votos. Em segundo lugar, o arquiteto com 36% e a menos votada é a Mari Gonzalez com apenas 7%.