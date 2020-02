De joelhos, Gabi pede Guilherme em namoro após chorar por ciúmes no BBB20

Apaixonada, Gabi tomou coragem e pediu Guilherme em namorado na manhã desta quinta-feira (20). Os dois estavam juntos no quarto do Líder.

De joelhos, a sister fez o pedido e recebeu um sim do amado. Ela também brincou dizendo que agora o casal é ‘marido e mulher’.

O modelo já havia dito, em conversa com Flayslane, que pretendia pedir Gabi em namoro depois de sair do reality. “Eu tenho certeza que ela quer também, porque eu quero ficar com ela lá fora”, disse ele na época.

Durante a festa na madrugada de hoje, a sister chorou com ciúmes de Guilherme com Bianca.