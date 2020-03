BBB20: Chorando muito, Gizelly desabafa e preocupa internautas

Saída para o Brasil é a renúncia de Bolsonaro

A noite de Gizelly não terminou muito bem, após se desentender com Prior, Thelma e Marcela durante a festa do líder, a sister caiu no choro e foi amparada por Ivy.

Na conversa, Gizelly relembrou a discussão com Prior e a modelo opinou "Olha o que você está fazendo por causa de opinião de Prior. Não importa o que ele acha. O problema é dele", disse.

Chorando muito, a advogada chegou a dizer que queria se arranhar e fez gestos com o pulso. O estado da sister preocupou os internautas, muitos acreditam que ela tenha tido uma crise de ansiedade.

Nas redes, os fãs subiram a tag Isso também passa, como forma de apoio a Gizelly.