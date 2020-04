Caso Prior: quarta possível vítima do ex-BBB denuncia estupro

Em 4 meses, Amazonas recebeu R$ 400 milhões para a saúde

Mais uma mulher acusa Felipe Prior de estupro. Agora, são quatro possíveis vítimas do ex-BBB, segundo uma das advogadas que estão no caso informou ao jornal Extra.

A informação será acrescentada ao inquérito investigado pela Delegacia da Defesa da Mulher de São Paulo (1ªDDM). "Assim que o caso ganhou publicidade, nosso escritório foi procurado por uma mulher que nos relatou também ter sido vítima de crime sexual, ou seja estupro, por parte do Felipe Prior. O caso aconteceu em 2015. Nós vamos apresentar esta nova denúncia ainda esta semana à Polícia Civil. Mas, por enquanto, não vamos dar informações (sobre idade, profissão...) à imprensa que possam identificar essa vítima", afirmou a advogada Maira Pinheiro.

As três primeiras denunciantes já foram ouvidas pela polícia. A próxima fase é a oitiva das testemunhas, e em seguida, o depoimento de Prior. Nesta terça-feira, foi negado pela Justiça de São Paulo um pedido de habeas corpus feito pela defesa do arquiteto, na tentativa de extinguir as denúncias e impedir uma possível prisão.

O caso veio à tona em uma publicação da revista Marie Claire, com detalhes chocantes das tentativas de estupro e estupro supostamente cometidas por Prior alguns anos antes de entrar no reality show.