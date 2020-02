Bruna Marquezine se pronuncia sobre fala de Manu Gavassi considerada racista

Bruna Marquezine comentou pela primeira vez, nesta quarta-feira (26) sobre a fala de Manu Gavassi que foi considerada racista, no BBB20. Na ocasião, Manu Gavassi olhou para Marcela e Daniel, e disse que casais que "a cor das pessoas combinam" são muito fortes e "extremamente agradáveis esteticamente falando".

A polêmica acabou sobrando para Bruna, que é amiga pessoal de Manu e é comentarista assídua do programa, criticando alguns brothers de vez em quando.

No Twitter, quando um seguidor afirmou que Bruna apoia uma pessoa "forçada e racista" mas não apoiava Babu que "também é seu colega", a atriz rebateu:

"1° Ele [Babu] não é meu colega. O admiro e o respeito muito como artista e acredito que ele seja uma ótima pessoa pelo pouco que me lembro da convivência que já tive com ele e pelo o que amigos em comum falam. 2° Recebeu meu apoio sim até o momento que começou a ter atitudes e falas que não concordo. 3° A fala da Manu foi infeliz, equivocada. Não é meu lugar de fala, mas vi pessoas que realmente são vítimas de racismo dizendo que se ofenderam e era racismo estrutural. E isso eu valido. Infelizmente lá dentro isso não está sendo discutido e ela não poderá nem aprender e nem se desculpar/retratar. As atitudes diárias delas demonstram que ela não é uma pessoa racista e que está sempre disposta a aprender”.