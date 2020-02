Bruna Marquezine diz que sentiu nojo de BBB’s; saiba o que aconteceu

Se a Bruna Marquezine falou que tá com nojo do Daniel e Marcela se beijando, quem sou eu pra discordar #BBB20

pic.twitter.com/ruGAkmZPve — arth (@Arthranie) February 15, 2020

O Tão esperando beijo entre Marcela e Daniel aconteceu durante a festa desta sexta-feira (15). E não foi fácil, Daniel precisou passar dias fazendo carinho na sister, mas nada dava sucesso nas investidas.

Hoje, após duas horas de festa, o beijo aconteceu e casa vibrou. Mas internautas, que ainda acreditavam em um possível romance de Giselly e Marcela, ‘protestaram nas redes sociais’.

A atriz Bruna Marquezine, fã do programa criticou no mento do beijo do casal e disparou: "senti um pouco de nojo”, finalizou.

Depois do beijão "Vou me ferrar mais ainda. E saio terça ainda", riu Marcela, nervosa. "Para com isso, deixa de besteira, você não vai sair. Acredita", rebateu Daniel, voltado a beijar a sister.