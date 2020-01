Boninho rebate comentários sobre vantagem de famosos no BBB20: 'Condições iguais'

A lista dos participantes do BBB20 foi anunciada no último sábado (20). Contudo, a maioria do público não concordou com a entrada de famosos no reality e achou desvantagem para os participantes ‘anônimos’.

Boninho, diretor do programa, esclareceu que apesar do grupo de famosos se chamar “camarote”, eles vão jogar por igual com o outro grupo, o “pipoca”.

"É camarote, mas nem tanto! Para entrar na casa do BBB, a turma do camarote teve que topar entrar em condições iguais a turma da pipoca. Sem nada extra!! Brother é Brother! Então é isso ai.”, escreveu ele em sua conta no Instagram, nesta segunda-feira (20).

Porém alguns internautas continuaram discordando do diretor: "Direitos iguais não vai ser pq uma pessoas que 17 milhões de seguidores e vai para o paredão com outra que tem mil, não é igualdade”, comentou um internauta. “Mas eu acho que o camarote terá mais vantagem aqui por conta da fama”, disse outro.