Bianca Andrade fala sobre relação com Diogo Melim: 'Não tenho mais namorado'

Logo após ser eliminada, a digital influencer Bianca Andrade participou da Rede BBB, na madrugada desta quarta-feira (26), e foi entrevistada pela ex-BBB Ana Clara e falou sobre diversas polêmicas em que a sister se envolveu no BBB 20.

Ao ser questionada sobre a aproximação com o modelo Guilherme Napolitano, e se ela teria coragem de ficar com o namorado da amiga, Boca Rosa foi categórica: "Lúcida, eu não teria. Primeiro: ele se tornou um grande amigo dentro da casa e segundo: eu não gostaria de formar casal dentro da casa porque iria me desestabilizar”.

Bianca Andrade ficou visivelmente constrangida e surpresa ao assistir um vídeo durante a festa ‘Guerra e Paz’, em que ela diz ao brother Guilherme que gostaria de beijá-lo. Ela desabafou à apresentadora: "Não tenho mais namorado, eu acho, depois dessa merda”, disse a empresária se referindo ao namoro com o cantor Diogo Melim.

Diogo não esteve presente na plateia do BBB 20, nesta terça-feira (25), durante a eliminação da Bianca Andrade por ter show marcado pela Banda Melim. De acordo com o UOL, o cantor foi iavisado pelos fãs sobre a eliminação da namorada, mas ignorou a informação.