Bianca Andrade fala sobre conversa com Diogo Melim após BBB20

O público aguarda ansioso para saber se Bianca Andrade e Diogo Melim continuam namorando após o comportamento da sister no reality. Ela participou do programa da Globo ’Se Joga’, nesta quinta-feira (27) e afirmou que já conversou com o músico.

"Estamos conversando. A gente está nisso, não conversou muito ainda, assim que a gente tiver tempo. Ele é uma pessoa extremamente incrível, ele com certeza não vai me julgar por uma coisa. A gente vai conversar e se tiver que ser, será”, disse.

Um pergunta enviada por um internauta questionava se Bianca havia se apaixonado por Guilherme: ”Não, gente. Eu já era apaixonada (pelo namorado). Quando veio a aproximação dele, eu estava muito sozinha, principalmente quando houve a questão de separar homens e mulheres. Eu olhava os rapazes e ficava muito mal em ver uma pessoa ser totalmente cancelada. Eu não gosto disso”, explicou.