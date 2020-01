Bianca Andrade, do BBB20, já teve romance com uma DJ e uma apresentadora, diz site

Bianca Andrade, a Boca Rosa, revelou durante uma brincadeira na casa do BBB20 que costuma ficar mais com mulheres do que homens. Atualmente, a empresária namora o cantor Diogo Melim.

Um dos romances da influencer teria sido a DJ Bárbara Labres e a apresentadora Bianca Venturotti (foto abaixo). A informação é do jornal Extra.

Ainda de acordo com a publicação, durante a Parada Gay do ano passado a sister foi vista aos beijos com a apresentadora.

Em dezembro de 2018, a influencer protagonizou uma polêmica de sexo a três com uma influencer e o namorado dela durante a festa de aniversário da blogueira Gkay.