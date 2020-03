Bêbada, Flayslane maquia macaco de decoração do BBB20 e público reage

Flayslane protagonizou mais uma cena hilária durante a festa do líder no BBB20, na madrugada desta quinta-feira (5).

Bêbada, a sister roubou um dos macacos da decoração da casa e começou a passar golpes na estátua. Gizelly encontrou a sister na sala e perguntou o que ela estava fazendo: ‘Mudando o visual do macaco”, disse ela aos risos.

“Você né fí de rapariga. Passe um gloss”, dispara a cantora. O público, claro, fez meme da cena.

EU TO NO CHÃO Flayslane passou gloss no macaco: "eu posso trabalhar e dar uma vida melhor presse macaco" #BBB20 #RedeBBB pic.twitter.com/6XRLhxsthq