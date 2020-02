BBB20: “Todo cara na tua vida vai te trair”, Manu expõe relação com Chay Suede

Manu Gavassi falou novamente sobre seu ex abusivo, e os internautas apontam que as declarações são sobre Chay Suede. Desta vez em conversa com Bianca, a cantora falou sobre seu repúdio ao descobrir que o plano dos homens da casa era de seduzir as meninas comprometidas para queimá-las fora da casa, e contou detalhes de seu namoro passado.

“Eu tive uma pessoa que olhava pra mim depois de me trair e falava horrores das formas mais bizarras do mundo, e eu não conseguia sair disso”, falou.

“Ele disse assim, ‘Todo cara na tua vida vai te trair, eu se fosse você ficava comigo porque você ama”, desabafou e concluiu “Um cara de depois foi endeusado pelo Brasil”.

Após a declaração viralizar nas redes sociais, Chay Suede perdeu mais de 200 mil seguidores.