BBB20: Thelma e Mari protagonizam bate boca sobre prova de resistência

Thelma e Mari protagonizaram um bate-boca intenso, nesta sábado (21), sobre o resultado da prova de resistência que consagrou a médica como líder após 26 horas.

"Você mesmo achou que a imunidade era o mais importante e eu te falei, estou lutando pela liderança", diz Thelma. "A gente precisa ter muito cuidado com as coisas. Eu me senti humana em fazer isso, se você não acha humano eu acho. A maldade está na cabeça de quem vê, saiu um assunto que não tem nada a ver. Você veio irritada", diz Mari.

Tudo começou quando Mari ao desabafar com as sisters insinuou que 'entregou a prova' para a médica. A conversa chegou até Thelma que foi tirar satisfação.