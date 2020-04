BBB20: Thelma desabafa sobre Babu: 'Me sentindo a pior pessoa do mundo'

Empresas da ZFM só lamentam, demitem e não ajudam no combate a Covid 19

Durante a madrugada desta segunda-feira (13) Thelma ficou abalada em ter votado em Babu na formação do paredão do BBB20.

"Estou me sentindo a pior pessoa do mundo", disse a médica. Em uma tentativa de tranquilizar a amiga, Manu falou que os brothers já estão na reta final do reality. "Não leva essa culpa, ele vai ficar, ele está indo direto para a final".

A sister Gizelly que acompanhava a conversa, relembrou Manu que também está na berlinda e a cantora se desculpou.