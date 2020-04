BBB20: Thelma chora ao ser criticada durante jogo da discórdia por voto em Babu

Wilson Lima, o governador do lockdown

O voto de Thema em Babu, durante a formação do paredão no BBB20, ainda está dando o que falar dentro da casa. A médica chorou ao desabafar com Rafa na madrugada desta terça-feira (14).

"Eu estou me sentindo muito mal, porque da mesma forma que a Ivy colocou lá [no jogo da discórdia] que ficou surpresa, eu sempre tive muito medo de parecer desleal, sabe? De parecer falsa, esse era meu maior medo aqui", disse Thelma a digital influencer.

Rafa tentou tranquilizar a amiga: "E você nunca foi, muito pelo contrário, você passou por cima de várias coisas, foi o que eu mais te elogiei o tempo todo. Não é porque você votou nele que você está sendo desleal, pelo contrário. Não tem como medir deslealdade por uma atitude".

Thelma tinha a opção de votar em Babu ou Rafa. Ela votou em Babu e colocou o brother na berlinda. Babu enfrente Gizelly e Mari e um deles deve ser eliminado nesta terça-feira (14)).