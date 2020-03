BBB20: Sisters reclamam da produção e levam bronca do Big Boss: 'A produção não existe'

Tempos amargos

Após a formação do décimo paredão do BBB20, as sisters se reuniram no quarto Céu e reclamaram da produção do programa. Manu, Rafa, Marcela, Thelma, Ivy e Gizelly comentaram sobre possíveis privilégios em relação ao brother Felipe Prior por parte da produção do reality.

"Toda semana vai ter contra golpe?", inconformada, Marcela perguntou às amigas de confinamento sobre o emparedado ter poder escolher mais alguém para a berlinda. Ironicamente, a líder Gizelly respondeu: "Só quando o Prior tiver no paredão".

Ao comentar a situação, Manu avaliou: "É uma forma de movimentar o jogo, já que para a produção somos um grande grupo que não se vota", a cantora foi interrompida quando falava sobre a justifica de Prior ao indicá-la ao paredão por uma voz no quarto: "Atenção, senhoras, esqueçam a produção e joguem o jogo de vocês. A produção não existe".

