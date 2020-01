BBB20: Sisters conversam sobre motel e Bianca Andrade entrega: 'Amo espelho'

Os assuntos picantes já começaram a rolar na casa do BBB. Enquanto trocavam de roupas as sisters do grupo Camarote conversaram sobre experiência em motel.

"Vocês já foram em motel?”, questionou Mari. Bianca Andrade e Gabi Martins afirmam que sim, e a baiana brinca que o quarto a fez lembrar de um.

"Ah, boas lembranças, amor!", ri a sister, se referindo ao namorado o ex-BBB Jonas Sulzbach, Gabi então disparada: "Falta só o espelho no teto”. Para a supresa de todas, Bianca Andrade confessa: "Eu amo espelho no teto!”, brinca.