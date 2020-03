BBB20: Sisters alertam Gabi sobre comportamento de namorado: 'Ele fica mandando em você'

Foto: Reprodução / Instagram

Em conversa no quarto Céu com as sister Gabi, durante a madrugada deste domingo (01), Rafa e Gizelly tentaram alertar a cantora sobre algumas atitudes do namorado Guilherme.

"Eu não gosto quando ele diz o que você tem que fazer ou não, ficar mandando. Eu já vivi isso", comentou Gizelly., sobre Guilherme tentar controlar as atitudes de Gabi no confinamento.

Rafa aproveitou para falar sobre a posição do brother em relação ao jogo. "O Gui foi tendo uma sequência de atitudes que, quando o Pyong disse que queria colocar ele no paredão, ninguém queria enxergar. Veio a calhar as situações então acontecerem agora. Até a atitude dele com você a gente não gosta”, disse ela.

Gabi até tentou defender o amado, mas não convenceu. "Mas ele é uma pessoa boa”. Porém, Rafa retrucou a mineira. "Ninguém disse que ele é um cara legal. Mas o que o Pyong fala, de ele ser isento, é verdade, ele não se compromete. Ele votou na Thelma, sabe? E sobre o Lucas, quando ele colocou ele no paredão, você acha que ele votou porque abominou a atitude dele ou porque ia ficar feio pra ele? De uns dias pra cá eu só observo”, finalizou a conversa.