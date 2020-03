BBB20: 'Rejeitada' por Marcela e Ivy, Thelma cai aos prantos e internautas se revoltam

O que mata no coronavírus é o medo que sentimos

Internautas estão cada vez mais irritados com Ivy, Daniel, Marcela e companhia no BBB20. Depois de acusarem Ivy de racismo contra Babu, os telespectadores estão percebendo uma movimentação estranha em relação a Thelma.

Desde que a sister se posicionou contra as críticas do grupo em relação a Babu, os seus colegas passaram a criticá-la e reclamar de suas atitudes. A situação piorou quando Daniel mostrou que a Thelma era sua primeira opção para o castigo do Monstro, ao invés de colocar Babu ou Prior. Ivy também participou da decisão.

Rafa chegou para conversar com Thelma e declarou sobre a situação com Marcela e Ivy: "Isso não é amizade.". Mais tarde, a médica desabou no choro ao abrir seu coração para Pyong, explicando que não estava chateada com o Monstro em si, mas decepcionada com os 'amigos' que não parecem ter a mesma consideração.

Thread do papo da @rafakalimann_ e @thelminha_assis agora de manhã. Rafa abriu o coração pra Thelma e falou tudo que tava sentindo dessa situação em relação a marcela e gi

Thelma também se abriu com ela #BBB #BBB20 pic.twitter.com/qzaj9LGuFJ — Dantas (@Dantinhas) March 15, 2020

Thelminha desabando e abrindo o coração e Pyong focado em saber o voto dela. Essa é pra vocês que dizem que Pyong se humanizou. “Humanizou” sim, depois que o Thiago chamou ele de infrator no ao vivo e ele resolveu baixar a bola. #BBB20 pic.twitter.com/gubJJkYMxX — Nátaly Neri (@natalyneri) March 15, 2020