BBB20: Quarto Branco começa nesta sexta-feira com indicação do anjo e emparedados

O BBB20 promete pegar fogo nos próximos dias. A indicação do Quarto Branco está marcada para acontecer sexta-feira (6), após a prova do Anjo, que também será antecipada para a sexta-feira.

O Anjo será autoimune e quem pegá-lo deve indicar uma pessoa para o Quarto Branco como se fosse o "Castigo do Monstro". O castigado deve indicar mais duas pessoas para ir com ele, exceto o Líder e o Anjo.

Os três que ficarão confinados no Quarto Branco já estarão direto no Paredão, sem direito a prova de bate e volta. Se um deles desistir ou se "sacrificar" pelo grupo, apertando o botão vermelho, vai sozinho ao paredão. Os outros dois são salvos mas não ficam imunes, ou seja, ainda podem voltar ao paredão caso sejam votados no domingo.

O quarto branco acontece até o domingo.

A ideia é que possa ter um paredão triplo com o que desistir do quarto branco + um indicado pelo líder e + o mais votado pela casa.

Também pode haver um paredão com 5 pessoas: os 3 do quarto branco, o indicado do líder e o mais votado da casa.