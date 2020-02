Felipe Prior acordou no meio da madrugada desta segunda-feira (24) após não conseguir dormir devido ao ronco de Babu.

O arquiteto improvisou tampões de ouvido com a ajuda de Gabi, que deu a ideia do brother usar absorventes íntimos internos para proteger do som.

Prior gostou da ideia, colocou um em cada orelha e voltou para o quarto.