BBB20: Marcela lamenta romance com Daniel e chora por ex-namorado

A mistura de álcool e sentimentos não costumar dar certo dentro da casa do Big Brother Brasil, e a obstetra Marcela foi quem protagonizou a sessão de choro mais demorada da noite, durante a festa Verão e Inverno.

A participante que entrou na casa solteira, começou a lembrar do ex-namorado e desabafou para os outros confinados na casa: "Eu não queria que ele visse eu me apaixonando por você em rede nacional, me sinto muito covarde, deve doer muito ver isso. E ele é um cara incrível, diferente de todos os que eu já conheci. Tem tão pouca gente boa no mundo já. Eu entrei aqui solteira porque me conheço, mas eu achava que só ia pegar alguém, não me apaixonar", revelou Marcela, chorando.

Daniel, percebendo a tristeza da namorada, se aproxima e consola: "Eu sei que você pode ter gostado dele, mas a gente não se conheceu a toa. Isso tem algum significado", respondeu Daniel. Marcela afirmou que não tinha certeza disso, mas que sabia que o ator é uma pessoa incrível. "Você é ótimo, Daniel, não é com você nada disso. Você é uma pessoa rara, uma energia incrível, nunca tinha visto isso”.