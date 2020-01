BBB20: Lucas revela que já foi apaixonado por sister; Descubra

O muro que separava os dois grupos da casa do BBB 20 caiu e os brothers e sisters da Pipoca e do Camarote puderam se conhecer na noite desta quarta-feira (22). Lucas em conversa com os brothers Guilherme e Pyong revelou que já foi apaixonado por Mari Gonzalez, do grupo Camarote.

"Já fui apaixonado por ela", disse ele.

Mari Gonzalez é digital influencer e ficou conhecida por sua participação no programa Pânico na TV. Ela foi panicat e repórter.