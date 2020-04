BBB20: Ivy se surpreende com votos de sisters em Babu e critica Gizelly: 'Para de se fazer de sonsa'

Empresas da ZFM só lamentam, demitem e não ajudam no combate a Covid 19

A formação do paredão deste domingo (12) no BBB20 deixou a Ivy surpresa com o rumo da votação. Durante uma conversa com a Gizelly, Ivy desabafou sobre os votos de Thelma e Rafa em Babu.

"Gizelly, acorda para a vida, para de se fazer de sonsa. A Thelma e a Rafa votaram no Babu". "A Thelma defendia o Babu com unhas e dentes. De duas uma: ou a Rafa pensou muito 'o que eu vou fazer aqui agora para não ganhar voto' e deu certo ou ela considera muito a Thelminha e eu vejo ela muito louca pelo Babu", disse a mineira.

Gizelly, que está no paredão, revelou que tem certeza que vai ser a próxima eliminada e ainda reclamou sobre a postura das sisters. "Pensar que eu deixei de curtir o quarto com a Marcela por causa dessas meninas".

Babu, Gizelly e Mari disputam o 14º paredão do BBB20