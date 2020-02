BBB20: Ivy faz revelações sobre a eliminação de Petrix e choca às sisters

Durante conversa com as sisters no 'Quarto Céu', Ivy revelou às confinadas que Petrix está sendo investigado por assédio ao apalpar os seios de Bianca Andrade. Ela aproveitou para dizer que o público avisou para que os novos participantes contassem às sisters de que os brothers se aliaram para atacar as mulheres da casa.

Ao ser chamado para o quarto, Daniel contou à Mari que em um dos cartazes mostrados pelo público na 'Casa de Vidro' dizia que Lucas comentou que "só não comeu Mari Gonzalez porque não estava com fome". A ex-panicat caiu no choro e se preocupou com o que o namorado, o ex-BBB Jonas estaria pensando da sister. Ela foi consolada pelas amigas.

Após a conversa, as meninas decidiram que não vão revelar aos outros participantes sobre as novas descobertas.