BBB20: Ivy diz que Babu não vai sair e mira em ‘amiga’ para indicar ao paredão

Ivy: "Nessa altura do campeonato, todo mundo ameaça todo mundo. A Rafa votou na Marcela... Ele não vai sair, o Babu (...) Eu prefiro votar em alguém e a pessoa ter chance de sair. #BBB20 pic.twitter.com/1cRlKiParc — Naty Dantas #BBB20 (@Triopeligroso_) April 10, 2020

Ivy é a líder da semana e já deu a entender quem será seu alvo no paredão.

Em conversa com Gizelly na manhã desta sexta (10), a modelo disse que não vai indicar Babu porque acha que ele não vai sair.

“Nessa altura do campeonato, todo mundo ameaça todo mundo. A Rafa votou na Marcela…”, disse Ivy se mostrando indignada. “Ele [Babu] não vai sair. Ele não vai sair, esquece”, continuou a líder. “E se a Rafa tirar ele?”, questiona Gizelly.

“Eu tenho que pensar com muita calma. Só que eu prefiro votar em alguém e a pessoa ter chance de sair, porque o voto do Líder é para isso... Do que você dar um voto em uma pessoa que você acha que não sair da casa”, disse a modelo.

Antes disso, Ivy já tinha dito que queria levar para o Vip apenas Gizelly, Mari e Flay, deixando Rafa e Manu, que eram do seu grupo, de fora. Vale lembrar que há dois dias, a modelo já havia dito que gosta muito de Manu, deixando Rafa como sua possível indicação ao paredão.