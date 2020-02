BBB20: Ivy critica amizade de Guilherme com Bianca Andrade: 'Eu não aceitaria'

Em conversa com os colegas de confinamento, Guilherme relembrou sua amizade com a Boca Rosa, a quinta eliminada do BBB 20, nesta terça-feira (25). Ele disse que não havia maldade entre os dois e que sempre manteve respeito com a blogueira.

"Eu nunca tive maldade com a Bianca, sempre foi na amizade. Éramos melhores amigos, é isso", justificou Guilherme.

A sister Ivy discordou e criticou a postura do brother em relação à namorada Gabi. "Se fosse eu, ficaria muito brava com a proximidade. Eu não aceitaria um namorado meu. E eu falei isso com a Bia. Depois daquele trem da festa, que ela deu em cima de você...nossa, se um namorado meu fica fazendo isso, viro o satanás. Eu não consigo, você está me entendendo? Não estou falando que você está errado, não, mas eu não aceitaria", argumentou Ivy.

"Mas era uma proximidade de boa, e eu nunca fiz nada de errado. Nada aconteceu naquela festa, não teve nada demais. No dia seguinte a gente estava conversando normal", retrucou Guilherme.