BBB20: Internautas detonam Marcela por beijo e equipe de sister se pronuncia

O beijo de Marcela e Daniel durante a festa do BBB20 não agradou os fãs da sister que passaram a ‘cancelar' a participante, além de ficarem indignados com algumas atitudes da médica com Gizelly.

A forte amizade entre as duas fez com que os fãs de ambas acreditassem, que poderia rolar ‘algo mais’, porém a loira já deixou claro que vê a advogada apenas como amiga.

Com os fortes ataques nas redes sociais, a equipe de Marcela resolveu se pronunciar com um texto reflexivo da psicóloga Daniela Ervolino, o que fala de sororidade, julgamento e a mulher.

Leia na íntegra

A sororidade, o julgamento e a mulher:

É impressionante que em 2020 uma mulher ainda tenha que passar pelo julgamento de uma sociedade quando dá vazão ao seu desejo, seja por tesão, carência ou amor.

Tantas mulheres e até alguns homens apoiam em alta voz a bandeira “meu corpo minhas regras”, mas na hora em que uma mulher solteira beija em rede nacional, a bandeira é esquecida, e prontamente, tal como uma fogueira medieval, a mulher é queimada. O que não acontece com um homem que beije em público.

Mulher tem tesao, tem desejo, tem carência, tem vontade e liberdade.

A escolha de beijar alguém não mede o valor de ninguém. Aliás, mede para mais, no sentido de que uma mulher que beija em público, não tem nada a esconder, a temer ou à dever.

Se o meu corpo é minhas regras, o corpo dela também.

Mais sororidade e amor, menos julgamento e rancor.