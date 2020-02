BBB20: Internautas acusam Daniel de apalpar seio de Marcela: 'expulso!'

Não adianta, BBB20 é o assunto da manhã deste domingo no mundo dos famosos. A festa que rolou na madrugada deste domingo está rendendo até agora, com internautas revirando cada detalhe do que foi transmitido no pay per view.

Depois de Pyong Lee ir de queridinho do público a acusado de assédio, tendo apertado a bunda de Flay e tentado agarrar Marcela; o novato Daniel está sendo acusado de apalpar o seio da médica.

Gente pra vocês que tão comparando ele com petrix, no video deu pra ver q ele tava se ajeitando e foi sem querer, e o petrix balançou os peitos da Bianca... #DanielExpulso pic.twitter.com/nOZPbG3byP — mily (@camily2525) February 9, 2020

Tudo começou quando o loiro se declarou para a médica. Ela pediu que os dois fossem devagar e ele concordou. Mas depois da conversa, os pombinhos continuaram conversando na tenda, com um clima pintando… Até o momento em que Daniel foi filmado com a mão no seio de Marcela. No Twitter, a tag #DanielExpulso subiu com muitos debatendo o assunto.

Enquanto alguns diziam que o rapaz tocou sem querer e logo que percebeu tirou a mão do lugar, outros afirmaram que ele fez de propósito e sorrateiramente.

Antes mesmo disso, na noite de ontem, fãs estavam pedindo a eliminação de Daniel porque o rapaz estava investindo em Marcela, enquanto a torcida quer que a médica fique com Gizelly - que admitiu estar apaixonada por ela.