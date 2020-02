BBB20: Guilherme sugere relacionamento a três e Victor Hugo se empolga

Victor Hugo surpreendeu na festa do BBB20 ao declarar estar apaixonado por Guilherme affair de Gabi no reality. Em uma conversa com a cantora, o psicólogo afirmou que no inicio sentiu uma atração por ela, mas começou a ter interesse no modelo.

Em um certo momento, os três estão na cozinha quando Guilherme sugere a Gabi um relacionamento a três. Assustada, a cantora indaga: ‘a três?’

O brother que está atrás do casal ‘pula de alegria’ ao achar que o modelo estivesse falando dele após saber dos sentimentos de Victor Hugo.

Porém Guilherme estava se referindo a ele, Gabi e o amor. O psicólogo fica sem jeito e tenta disfarçar.