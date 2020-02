BBB20: Gizelly se recusa a dormir com Marcela e dispara: ‘Perereca azeda'

Gizelly finalmente acorda pra vida e solta pra Marcela: "Não aguento mais esse pé na minha cara, esse fedô de perereca azeda" #BBB20 #RedeBBBpic.twitter.com/aPBl3fWhMJ — BCharts (@bchartsnet) February 19, 2020

A amizade de Marcela e Gizelly deu uma estremecida desde que Daniel começou a ficar com a sister. Nesta quarta-feira (19) a advogada reclamou do cheiro do pé da amiga.

Marcela caminha com Daniel quando Gizelly chama atenção da sister: ‘Me dá um tempo para dormir sozinha?’, pergunta a advogada. "Eu não tenho amada onde dormir”, reclama a médica.

A advogada então sugere que sister durma com Thelma: 'A cama do meio não tem parede para apoiar, Gizelly!’, diz a sister.

"Não aguento mais esse pé na minha cara. Esse fedor de perereca azeda. Perereca azeda da Marcela é foda”, dispara Gizelly. ‘Olha isso, gente’, rebate Marcela e em seguida vai embora.