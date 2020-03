BBB20: Gizelly questiona Ivy sobre seu comportamento no reality e sister dispara: 'Você é louca'

A sala rosa do PS 28 de Agosto

Após o jogo da discórdia no BBB20, desta segunda-feira (30), os brothers ficaram vários questionamentos na cabeça sobre o jogo. Inclusive, a líder Gizelly que se mostrou bastante confusa no reality.

Em uma conversa com a sister Ivy, enquanto as duas estavam deitadas prontas para dormir no quarto do líder, Gizelly perguntou à amiga de confinamento: "Será que eu sou a vilã do BBB20, Ivy?". A modelo respondeu: "Claro que não... Eu espero que não, né? Se você é, eu estou andando com a vilã do BBB20. Lógico que não! Você é louca, você é faladeira, mas você tem um coração lindo, enorme", disse Ivy à advogada.