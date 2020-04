BBB20: Gizelly explica sobre 'De Férias com o Ex' para Ivy e Mari revela se participaria do reality

Empresas da ZFM só lamentam, demitem e não ajudam no combate a Covid 19

As sisters Ivy, Mari e Gizelly conversaram durante a madrugada desta segunda-feira (13) sobre diversos assuntos no BBB20, inclusive, sobre reality shows de outras emissoras.

Ao falar sobre o 'De Férias com o Ex', da MTV, a blogueira comentou sobre a postura que adotaria no programa. "Não valeria a pena me colocar num reality desse. Eu não ia brigar com ninguém".

Gizelly citou vários participantes das temporadas e explicou para Ivy como funciona o reality, em que a MTV seleciona casais para ficarem confinados em um local paradisíaco, além de escolher os ex dos participantes para também participarem do programa.

"Era mais fácil eles ficarem com ciúme de mim. Eu sou ciumenta, mas quando eu quero fazer ciúme...", disse. Depois, descartou participar. "Eu sou bagaceira, sou do bagaço, mas essa coisa eu não gosto", afirmou Ivy.