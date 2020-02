BBB20: Gizelly está apaixonada por sister e revela: 'Já amo ela faz um tempo'; VEJA VÍDEO

A GIZELLY TÁ APAIXONADA PELA MARCELA, O SHIPPER É REAL MEU DEUS AAAA #BBB2000 #BBB200 pic.twitter.com/zmZ9UuqPda — aoty (@needyaoty) February 6, 2020

Durante uma conversa com as sisters Rafa e Manu no ‘Quarto Céu', Gizelly revela que está apaixonada por Marcela, na madrugada desta quinta-feira (06).

"Você imaginou que as vezes eu olho para a Marcela toda noite antes de dormir e falo 'meu Deus, quero falar eu te amo para ela', mas vai achar que sou louca. Mas já amo ela faz um tempo, acho que estou apaixonada”