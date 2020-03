BBB20: Gizelly é chamada ao Confessionário após dar 'dedada' em Pyong

Sexta-feira 13 com coronavírus e estado de emergência em Manaus

Gizelly foi chamada atenção no Confessionário, na tarde deste sábado (14) após perder o controle na festa durante a madrugada, chegando a dar uma "dedada" no bumbum de Pyong durante uma 'farra' de alguns brothers no BBB20.

Os detalhes do que foi dito a Gizelly não foram exibidos no pay per view, no entanto, após sair da sala privada, a própria sister comentou o conteúdo da conversa, indicando que foi por conta de brincadeiras que não deveria ter feito. Ela também afirmou, depois, que o motivo específico foi a "dedada", e pediu desculpa a quem ofendeu.

Pyong também pediu desculpas aos brothers por ter gritado com eles pedindo ordem na casa, mas explicou que ficou chateado com a confusão que os colegas fizeram, parecendo crianças ao desarrumar a casa inteira e quebrar diversas regras da produção.