BBB20: Gizelly desestabiliza Prior ao relembrar momento íntimo no programa

Invasão 'Monte Horebe' - a guerra que não aconteceu

O comunicativo arquiteto Felipe Prior ficou sem palavras na noite desta segunda-feira (2) depois que a advogada Gizelly comentou sobre um momento íntimo entre os dois que aconteceu em uma festa no Big Brother Brasil.

GIZELLY E PRIOR IA SER O CASAL MAIS LEGAL DESSE BBBpic.twitter.com/lhYGg7C4kx — Homão Da Porra (@HomaoRibas) March 3, 2020

Na ocasião, os participantes deram o primeiro beijo da edição, apontado como ‘’cinematográfico’' pelos internautas. O fato foi lembrado durante a noite pela advogada, que se aproximou do arquiteto e disparou: "Não gosto do seu jogo, mas gosto do eu beijo”.

A afirmação, feita diante a todos da casa, deixou Prior sem jeito e todos os participantes eufóricos.