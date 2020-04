BBB20: Gizelly chora durante festa do líder e internautas apontam: 'Saudades do Prior'

O Dia que Josué derrotou Carlos Almeida

Durante a festa da semana do BBB20, a líder Gizelly não segurou a emoção e chorou ao assistir o show a distância de Maiara e Maraisa, na noite desta quarta-feira (01).

A advogada estava empolgada para ser homenageada na festa do líder, mas no início do programa ao vivo, o apresentador Tiago Leifert anunciou que ela seria a primeira sister a estar na liderança sem ganhar uma festa no reality. "Daqui para frente não tem mais festa do líder", disse Tiago.

A festa celebra a permanência dos dez participantes e foi chamada de 'Top 10'. Os internautas brincaram com a cena da sister e apontaram que poderia ser saudades de Felipe Prior, eliminado nesta terça-feira (31).