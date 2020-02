BBB20: Gabi desabafa sobre relação com Guilherme após treta com Boca Rosa

Os últimos acontecimentos durante a festa 'Guerra e Paz' que aconteceu neste sábado (08), no BBB20, ainda está rendendo na casa.

Em conversa com Babu e Flayslane, Gabi desabafou sobre a investida da amiga Boca Roca em Guilherme. "Eu estava pensando que eu ia casar. Eu me apaixono por um ficante, ainda mais em rede nacional. Não quero conflito, sou muito de boa. Eu me apaixonei por ele completamente. Eu estou encalhada há cinco anos, agora eu achei que ia ser... Só não quero me machucar de novo. Dói muito"

A cantora está sofrendo com o suposto envolvimento de Bianca Andrade e Guilherme. Ela até conversou com a Boca Rosa sobre o assunto, mas Gabi ainda não conseguiu engolir que o namorado Guilherme andou dando mole à amiga da sister, a Bianca Andrade.